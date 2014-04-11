SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im März 2014 2,309 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 6,5 Prozent.

Im Berichtsmonat März konnte Scandinavien Airlines 2,638 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 6,5 Prozent auf 3,698 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf 71,3 Prozent verschlechtert.