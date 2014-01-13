SAS meldet mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Dezember 2013 1,729 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent.

SAS meldet seit drei Monaten die Verkehrszahlen ohne Wideroe, die Regionalfluggesellschaft aus Norwegen wurde auf Ende September 2013 verkauft. Bei der Fluggesellschaft aus Skandinavien ist die Nachfrage im Dezember um ein Prozent auf 2,045 Milliarden Sitzplatzkilometer angestiegen. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um drei Prozent auf 2,882 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 1,4 Prozentpunkte auf unbefriedigende 71 Prozent zurückgegangen.