SAS meldet leicht mehr Passagiere

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2011 2,231 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines, Wideroe und Blue1. Zusammen haben die drei Fluggesellschaften ihren Absatz im August 2011 um 0,8 Prozent auf 2,417 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöhen können. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,4 Prozent auf 3,140 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,2 Prozent auf 77 Prozent zurückgegangen.