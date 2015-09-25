SAS meldet leicht mehr Passagiere

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im August 2015 2,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem leichten Plus von 0,1 Prozent.

Die Nachfrage hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 1,1 Prozent auf 2,907 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Das Angebot wurde um 0,3 Prozent auf 3,611 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück genommen. Die Auslastung ging um 0,7 Prozent zurück und erreichte im August 80,5 Prozent.