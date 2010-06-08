SAS meldet Verkehrszunahme

Scandinavian Airlines verbucht für den Monat Mai eine Zunahme des Verkehrs um vier Prozent.

Die Airline teilte heute mit, sie sehe Zeichen der Erholung auf den Routen nach Asien und auf einigen Strecken in die USA und innerhalb Europas. Die Entwicklung des Yields bleibe jedoch weiterhin unsicher. Teilweise als Konsequenz der Ausfälle durch den Vulkanausbruch im April sei dieser um 6,6 Prozent gefallen. Die Auslastung stieg im Mai um 4,1 Prozentpunkte auf 75,6 Prozent an.