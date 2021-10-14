SAS meldet Septemberzahlen

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

SAS konnte im September 2021 insgesamt 1,102 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 85,3 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im September 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch rund 2,7 Millionen Passagiere, also mehr als zweieinhalb so viele wie im September 2021.

Im Berichtsmonat September konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,127 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 151,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 70,3 Prozent auf 2,137 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 17,0 Prozentpunkte auf 52,8 Prozent verbessert.