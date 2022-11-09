SAS meldet Oktoberzahlen
09.11.2022 PS
Scandinavian Airlines konnte im Oktober 2022 insgesamt 1,834 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 36 Prozent mehr als im Vorjahresoktober.
Im Berichtsmonat Oktober konnte SAS 2,365 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 65,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 36,6 Prozent auf 3,237 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 12,9 Prozentpunkte auf 73,1 Prozent verbessert.