SAS meldet Märzzahlen
SAS konnte im März 2022 insgesamt 1,398 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresmärz waren es wegen Corona nur 313 Tausend Passagiere.
Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im März 2020 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch 2,5 Millionen Passagiere, das waren knapp doppelt so viele wie im März 2022.
Im Berichtsmonat März konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,597 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 500 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 172,9 Prozent auf 2,359 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 37 Prozentpunkte auf 67,7 Prozent verbessert.