SAS meldet Junizahlen

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

SAS konnte im Juni 2021 insgesamt 614 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 86,9 Prozent mehr als im Vorjahresjuni. Im Juni 2019 vor der Krise flogen mit SAS noch 2,7 Millionen Passagiere.

Im Berichtsmonat Juni konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 663 Millionen Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 196 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 225 Prozent auf 1,388 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 4,5 Prozentpunkte auf 47,8 Prozent verschlechtert.