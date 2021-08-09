SAS meldet Julizahlen
SAS konnte im Juli 2021 insgesamt 1,023 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 46,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.
Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Tiefständen wieder positiv, es kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im Juli 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch 2,6 Millionen Passagiere, also mehr als doppelt so viele wie im Juli 2021. Im Berichtsmonat Juli konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,370 Milliarden Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 107 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 76 Prozent auf 2,300 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um neun Prozentpunkte auf 59,6 Prozent verbessert.