SAS meldet Julizahlen
21.08.2019 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Juli 2019 insgesamt 2,593 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent.
Der Absatz ging bei Scandinavian Airlines im Juli um 0,5 Prozent auf 4,111 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,3 Prozent auf 4,940 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,2 Prozent zurückgegangen.