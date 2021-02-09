SAS meldet Januarzahlen

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2021 insgesamt 280 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Minus von 85,2 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 240 Millionen Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren wegen Corona 89,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde mit 801 Millionen Sitzplatzkilometern um 77,1 Prozent vermindert. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 35,7 Prozentpunkte auf 29,9 Prozent eingebrochen.