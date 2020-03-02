SAS meldet Januarzahlen
02.03.2020 PS
Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2020 insgesamt 1,889 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 3,1 Prozent.
Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 2,292 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde mit 3,490 Milliarden Sitzplatzkilometern um 1,5 Prozent erhöht. Die Auslastung ist gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,8 Prozentpunkte auf 65,7 Prozent leicht angestiegen.