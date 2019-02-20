SAS meldet Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2019 insgesamt 1,832 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 0,3 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 2,231 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde mit 3,439 Milliarden Sitzplatzkilometern gleich gehalten wie im Vorjahresjanuar. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,9 Prozentpunkte auf 64,9 Prozent leicht angestiegen.