SAS meldet Januarzahlen

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2016 1,757 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 5,2 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 1,964 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 14,8 Prozent auf 3,082 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,9 Prozentpunkte auf 63,7 Prozent zurückgegangen.