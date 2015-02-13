SAS meldet Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2015 1,727 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das waren gleich viele wie im Vorjahresjanuar.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 1,927 Milliarden Sitzplatzmeilen verkaufen, das waren 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 3,5 Prozent auf 2,869 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,4 Prozentpunkte auf 67,2 Prozent verschlechtert.