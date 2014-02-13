SAS meldet Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2014 1,727 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem leichten Minus von 0,4 Prozent.

Im Berichtsmonat Januar konnte Scandinavian Airlines 1,954 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 2,2 Prozent auf 2,972 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 1,8 Prozentpunkte auf 65,7 Prozent zurückgegangen.