SAS meldet Januarzahlen

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS konnte im Januar 2013 1,888 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem leichten Minus von 0,2 Prozentpunkten.

Unter der SAS Gruppe fliegen die SAS Airlines und die norwegische Regionalfluggesellschaft Wideroe. Im Berichtsmonat Januar konnten die beiden Fluggesellschaften 1,799 Milliarden Sitzplatzmeilen verkaufen, das waren 3,9 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 4,6 Prozentpunkte auf 2,791 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung ist gegenüber dem vergleichbaren Vormonat um 0,5 Prozentpunkte auf 64,5 Prozent zurückgegangen. Im 2012 konnte die SAS Gruppe 28,204 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im 2011 waren es 27,2 Millionen.