SAS meldet Februarzahlen

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

SAS konnte im Februar 2022 insgesamt 908 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es 225 Tausend Passagiere.

Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im Februar 2020 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch gut zwei Millionen Passagiere, das waren mehr als doppelt so viele wie im Februar 2022.

Im Berichtsmonat Februar konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,026 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 491,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 170,8 Prozent auf 1,822 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 30,5 Prozentpunkte auf 56,3 Prozent verbessert.