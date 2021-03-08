SAS meldet Februarzahlen

SAS konnte im Februar 2021 insgesamt 225 Tausend Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, im Vorjahresfebruar waren es noch 2,035 Millionen Passagiere.

Im Berichtsmonat Februar konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 173 Millionen Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren wegen der Corona Krise 91,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um 79,7 Prozent auf 673 Millionen Sitzplatzkilometer vermindert. Die Auslastung hat sich um 39,3 Prozentpunkte auf 25,8 Prozent verschlechtert.