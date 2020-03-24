SAS meldet Februarzahlen

SAS Airbus A330-300 242t (Foto: Airbus)

SAS konnte im Februar 2020 insgesamt 2,035 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 3,3 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsmonat Februar konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 2,232 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar ganz leicht um 0,4 Prozent auf 3,416 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 65,3 Prozent leicht verschlechtert.

Die Februarzahlen 2020 lassen bei SAS noch auf keinen Corona Virus bedingten Rückgang schließen.