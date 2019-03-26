SAS meldet Februarzahlen

SAS konnte im Februar 2019 insgesamt 1,969 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies waren gleichviele wie im Vorjahresfebruar.

Im Berichtsmonat Februar konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 2,248 Milliarden Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 0,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar mit 3,403 Milliarden Sitzplatzkilometer gleich gehalten. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf 66,1 Prozent verschlechtert.