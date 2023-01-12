SAS meldet Dezemberzahlen

SAS Boeing 737 (Foto: SAS)

Scandinavian Airlines konnte im Dezember 2022 insgesamt 1,470 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 47,5 Prozent mehr als im Vorjahresdezember.

Im Berichtsmonat Dezember konnte SAS 1,945 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 41,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 12,7 Prozent auf 2,714 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 14,6 Prozentpunkte auf 14,6 Prozent verbessert.