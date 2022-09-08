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SAS meldet Augustzahlen

08.09.2022 PS
SAS Airbus A350
SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

Scandinavian Airlines konnte im August 2022 insgesamt 1,710 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 64 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Im Berichtsmonat August konnte SAS 2,524 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 103,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 56,4 Prozent auf 3,235 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 18,1 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent verbessert.

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