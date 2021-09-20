SAS meldet Augustzahlen
SAS konnte im August 2021 insgesamt 1,038 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 48,4 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.
Bei SAS entwickeln sich die Verkehrszahlen nach den Corona bedingten Tiefständen wieder positiv, dies soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zahlen immer noch viel tiefer liegen als vor der Krise. Im August 2019 vor der Corona Krise flogen mit der Fluggesellschaft aus Skandinavien noch 2,781 Millionen Passagiere, also mehr als zweieinhalb so viele wie im August 2021.
Im Berichtsmonat August konnte die skandinavische Fluggesellschaft SAS 1,239 Milliarden Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 103,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 58,7 Prozent auf 2,068 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Auslastung hat sich um 13,3 Prozentpunkte auf 59,9 Prozent verbessert.