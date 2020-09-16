SAS gibt Augustzahlen bekannt

Im August 2020 flogen mit der skandinavische Fluggesellschaft SAS insgesamt 699 Tausend Fluggäste (Vorjahresaugust 2,781 Millionen), dies entspricht einem Corona bedingten Einbruch von 72,8 Prozent.

Die Erholungstendenz vom Juli hat sich im August nicht fortgesetzt, SAS konnte im August gleichviele Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen wie im Juli. Im Berichtsmonat August konnte Scandinavian Airlines 608 Millionen Sitzplatzkilometer verkaufen, das waren 82,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor aber doch schon dreimal so viele wie im Juni. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 71,1 Prozent auf 1,304 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Auslastung hat sich gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresmonat um 31,2 Prozentpunkte auf 46,7 Prozent verschlechtert.