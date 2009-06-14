SAS fliegt wieder nach Dubai

Scandinavian Airlines, die grösste Airline Nordeuropas, bereitet sich auf ihren dritten Dubai-Kopenhagen Service vor.

Bereits zum dritten Mal führt sie die Verbindung mit dem Winterfahrplan ein, der ab dem 29. Oktober in Kraft tritt. Dreimal pro Woche wird die Airline die Strecke Dubai-Kopenhagen bedienen. Dazu wird ein Airbus A340 mit einer drei Klassen Konfiguration eingesetzt. Inzwischen hat die Airline Albert Henschel zum neuen General Manager für die Region der Vereinigten Arabischen Emirate erkoren.