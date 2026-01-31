SAS erweitert Langstreckennetz

SAS Airbus A350 (Foto: Airbus)

SAS nimmt im Winter 2026/27 drei neue Langstreckenverbindungen ab Kopenhagen auf und erweitert sein interkontinentales Streckennetz um Dubai World Central, Phuket und Krabi.

Die Erweiterung trägt der steigenden Nachfrage nach Reisen in den Nahen Osten und nach Asien Rechnung und stärkt gleichzeitig Kopenhagens Rolle als wichtiges Drehkreuz für Skandinavien und Nordeuropa.

Die Rückkehr nach Dubai markiert die erste SAS-Verbindung in die Vereinigten Arabischen Emirate seit 2011 und stellt die direkte Anbindung an ein bedeutendes globales Geschäfts- und Urlaubsziel wieder her. In Thailand erhöht SAS die Kapazität deutlich und ist damit die einzige Fluggesellschaft, die Nonstop-Flüge von Kopenhagen nach Phuket und Krabi anbietet. Die Sitzplatzkapazität in Thailand steigt im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 75 Prozent.

Das Wachstum wird durch die Aufnahme von zwei Airbus A350 in die Flotte unterstützt, was zu einer Steigerung der A350-Einsätze um 34 Prozent und einer höheren Kapazität im gesamten Langstreckennetz führt. SAS wird außerdem die Verbindungen zu wichtigen Zielen wie Boston, San Francisco, Chicago, Seoul, Tokio Haneda und Bangkok ausbauen und damit die umfassendere Expansion im Langstreckenbereich sowie die laufende operative Neuausrichtung unterstreichen.