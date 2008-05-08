SAS erhöht Ticketpreise

Die rekordhohen Treibstoffpreise zwingen SAS, eine Treibstoffgebühr auf ihre Inland- und Europastrecken zu erheben.

Die Gebühr wird auf Inlandflügen 10 Euro (15,54 USD) und auf sonstigen Europaflügen 15 Euro betragen.

Letztes Jahr stiegen die Treibstoffausgaben der Fluggesellschaft um 8,1 Millionen schwedische Kronen SEK (1,3 Millionen USD) und wenn die Treibstoffpreise auf einem so hohen Niveau bleiben, werden in diesem Jahr Gesamtkosten von 10,7 Milliarden SEK erwartet.