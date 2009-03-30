SAS erhält CRJ900 Flugzeug

Die erste CRJ900 ist letzte Woche bei Scandinavian Airlines eingetroffen.

Scandinavian Airlines hat insgesamt zwölf offene Bestellungen für die CRJ900 Maschine mit ihren 88 Plätzen. Die erste davon ist letzte Woche ausgeliefert worden, die restlichen elf sollen bis im Januar 2010 bei SAS eintreffen. Die Fluggesellschaft besitzt ausserdem Optionen für den Kauf von weiteren siebzehn Jets. Gegenüber Reportern in Kopenhagen sagte die Airline, dass sie im September darüber entscheiden werden, ob diese Optionen in definitive Bestellungen umgewandelt werden sollen. Die entsprechenden Lieferungen könnten dann ab September erfolgen. Die zwölf CRJ900 sind Teil eines Abkommens mit Bombardier und Goodrich, aufgrund eines Vorfalls mit dem Fahrwerk hatte SAS 27 Q400 aus dem Betrieb nehmen müssen und war gezwungen, die Lücke mit Wet-Leasing Maschinen zu schliessen.