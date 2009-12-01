SAS entlässt 100 Piloten

Nachdem die Gespräche mit der Gewerkschaft erfolglos verliefen, will die Scandinavian Airline bis zu 100 Piloten entlassen.

Sture Stolen, Leiter der Investor Relations der Airline, sagte gestern, man sei in Verhandlungen mit der Gewerkschaft der Piloten gewesen und diese seien nicht erfolgreich verlaufen. Der Stellenabbau sei Teil eines Kostenkürzungsprogramms und werde so bald als möglich umgesetzt. Scandinavian Airlines kämpft mit stark sinkenden Passagierzahlen und hat mit der Einführung des Sparprogramms „Core SAS“ bereits hartnäckig Kosten reduziert. Im Oktober ging der Verkehr um 13,5 Prozent zurück.