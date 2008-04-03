SAS einigt sich mit Piloten

Scandinavian Airline einigt sich mit der Pilotenunion über eine Lohnerhöhung von sieben Prozent.

Die Verträge sind noch nicht unterschrieben, deshalb zeigen sich beide Parteien noch nicht gross Gesprächsbereit.

Der Vertrag enthält neben einer Lohnerhöhung um sieben Prozent auch zwei zusätzliche Freitage, falls die Produktivität um zwei Prozent erhöht werden kann. Die Vertragseinigung wurde nötig, da die Pilotengewerkschaften mit Streik gedroht haben, falls es bis zum 31 März 2008 zu keinem Konsens komme.