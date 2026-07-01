SAS bestellt Airbus A330-900

Airbus A330-900 SAS (Foto: Airbus)

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat im Rahmen ihrer laufenden Flottenerneuerungsstrategie 18 Airbus A330-900 bestellt.

Die Kaufvereinbarung wurde in Kopenhagen von Anko van der Werff, CEO von SAS, und Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales für den Geschäftsbereich Verkehrsflugzeuge bei Airbus, unterzeichnet. Die neu bestellten Airbus A330neo sollen bei Scandinavian Airlines dazu benutzt werden das Langstreckennetz weiter auszubauen und bestehende Linien mit höheren Frequenzen zu bedienen.

Angetrieben von den Rolls-Royce Trent 7000 Triebwerken der neuesten Generation, ist der A330neo für Nonstop-Flüge von bis zu 8.100 Seemeilen (15.000 Kilometer) ausgelegt und reduziert Treibstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Betriebskosten im Vergleich zu Flugzeugen der vorherigen Generation um 25 Prozent.

Wie alle Airbus-Flugzeuge kann auch die Airbus A330 Familie bereits mit bis zu 50 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) betrieben werden. Das Ziel von Airbus ist es, bis 2030 eine vollständige SAF-Fähigkeit zu erreichen.