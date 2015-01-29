SAS, Pünktlichkeitsrate erneut auf Weltklasseniveau

Scandinavian Airlines (SAS) belegt bei den Flightstats On-Time-Awards 2015 unter allen internationalen Fluggesellschaften den zweiten Platz – mit 88,62 Prozent nur 0,04 Prozentpunkte hinter dem Sieger KLM.

Unter den großen europäischen Fluggesellschaften landet SAS auf Platz drei. Die Pünktlichkeitsrate basiert auf insgesamt 300.000 SAS-Flügen im Jahr 2014.

Der Fluginformations-Spezialist FlightStats veröffentlicht monatlich die Pünktlichkeitsrate aller Fluggesellschaften weltweit und verleiht einmal pro Jahr die On-Time-Awards. Bei der insgesamt sechsten Ausgabe der Awards gehörte SAS in den Kategorien „Global and Major Airlines“ wie schon in den Jahren zuvor zu den besten Fluggesellschaften weltweit.

„Jeder einzelne unserer Mitarbeiter – sowohl am Boden als auch in der Luft – setzt jeden Tag alles daran, die hohen Erwartungen, die Kunden an SAS stellen, zu erfüllen. Diese Auszeichnung ist zum einen eine Bestätigung, dass wir zu den führenden Fluggesellschaften weltweit gehören, aber vor allem eine echte Hommage an unsere Mitarbeiter“, so Rickard Gustafson, Group CEO von SAS.

„Gleichzeitig ist die Auszeichnung als zweitpünktlichste und somit verlässliche Fluggesellschaft für unsere Vielflieger, für die oft jede Minute zählt, von großer Bedeutung“, so Gustafson weiter.

FlightStats zeichnet die Ankunftszeiten von mehr als 150.000 Flügen pro Tag auf und analysiert und veröffentlicht die Daten anschließend. Für weitere Informationen über FlightStats: www.flightstats.com .

SAS