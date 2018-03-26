SAA Pfingstangebot nach Johannesburg
26.03.2018 PS
Bis zum 9. April können Sonnen- und Erlebnishungrige noch das günstige SAA-Pfingst-Angebot von Frankfurt oder München nach Johannesburg buchen.
Das Sonderangebot welches jetzt auch – neben München – ab Frankfurt gültig ist, kann noch bis am 9. April gebucht werden. Für 634 Euro inklusive aller Steuern und Gebühren geht es bis zum 28. Juni (letzter Abflugtag) vom Main in die quirlige Metropole nach Südafrika. Der Mindestaufenthalt beträgt sechs Tage, maximale Gültigkeit des Tickets sind 12 Monate. Ab München kostet das Pfingst-Angebot 599 Euro bei gleichen Konditionen. Buchbar ist der Spezial-Preis im Reisebüro oder direkt bei SAA, im Service Center, Tel. 069 299 803-20, E-Mail: [email protected] oder über www.flysaa.com