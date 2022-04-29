S7 wird aus Oneworld ausgeschlossen

S7 Airlines in Wien (Foto: Flughafen Wien)

Seit dem 26. Februar 2022 fliegt die russische Fluggesellschaft S7 keine europäischen Ziele mehr ausserhalb Russlands an, kürzlich wurde auch die Mitgliedschaft bei Oneworld sistiert.

Der von Russland geführte Krieg gegen die Ukraine führt zu grossen Problemen bei den russischen Fluggesellschaften, neben vielen Sanktionen, die den Flugoperationen stark zusetzten, dürfen die Fluggesellschaft auch nicht mehr zu Destinationen nach Europa und den Vereinigten Staaten abheben. Auf Grund dieser Massnahmen hat S7 ihr ganzes internationales Streckennetz zusammengestrichen. Seit dem 19. April darf das Oneworld Mitglied nun auch nicht mehr in dieser weltweit agierenden Airline Allianz sein. S7 ist Oneworld im November 2010 beigetreten. Wie lange die Sistierung der Mitgliedschaft andauert, wurde durch Oneworld nicht näher spezifiziert.