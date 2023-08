Südkoreas Airlines senken Treibstoffgebühren

Die grössten Fluggesellschaften Südkoreas, unter ihnen Korean Air Co., haben angekündigt, ihre Zuschläge per 1. Januar um bis zu 70% zu kürzen.

Korean Air Co und die kleinere Konkurrentin Asiana Airlines sagten, die Treibstoffzuschläge auf Langstreckenflügen in die USA und nach Europa würden von US$ 141 auf US$ 41 gesenkt. Damit reagieren die südkoreanischen Airlines auf den aktuellen Rohölpreis, der im November unter die US$50 Marke gesunken war.