Südkorea rüstet Hercules auf

Südkoreas Luftstreitkräfte werden ihre zwölf C-130H Hercules Militärtransporter mit einer modernen Avionik aufrüsten.

Den Zuschlag für die moderne Cockpit Avionik hat der israelische Rüstungskonzern Elbit erhalten. Der Auftragswert wurde mit 62 Millionen US Dollar angegeben. Die neue Avionik wird bei Korean Aerospace Industries nachgerüstet. Neben den zwölf zu modernisierenden C-130H Hercules Kampfzonentransporter hat Südkorea bei Lockheed Martin noch vier neue C-130J Aufträge zur Auslieferung offen.