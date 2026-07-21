Rynair veröffentlicht Winterflugplan
21.07.2026 PS
Ryanair hat am 16. Juli 2026 seinen Rekord-Winterflugplan veröffentlicht. Dieser umfasst 1.700 Strecken in 35 Ländern, darunter mehr als 140 neue Strecken.
Mit dem neuen Rekord-Winterflugplan 2026 bietet Ryanair ihren Kunden noch mehr Auswahl für Reisen im Winter 2026/2027, darunter beliebte Wintersonnenziele, Skiurlaube, Weihnachtsmärkte und Städtereisen – und das zu den niedrigsten Flugpreisen Europas.
Der vollständige Winterflugplan 2026 ist ab sofort über die Ryanair-App und auf der Ryanair-Website buchbar.