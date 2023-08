Ryanair wird höheren Gewinn schreiben

Bei Ryanair läuft das Geschäft wieder rund, die Irländer haben im verstrichenen Geschäftsjahr mehr Gewinn gemacht als ursprünglich vorgesehen war.

Ryanair versprach der Finanzgemeinde einen Gewinn von 275 Millionen Euro, jetzt informierte die grösste Tiefpreisgesellschaft Europas, dass der Gewinn viel höher ausfallen wird, als ursprünglich angesagt wurde. Die Gesellschaft peilt fürs abgelaufene Geschäftsjahr, das Ende März zu Ende ging, einen Gewinn von 310 Millionen Euro an, die definitiven Zahlen werden am 1. Juni 2010 bekanntgegeben. Die Aktie kletterte am Donnerstag auf ein Zweijahreshoch.