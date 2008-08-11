Ryanair will Bruttogewinn bis 2012 erhöhen
11.08.2008 PSEN
Ryanairs CEO Michael O’Leary sagte, die Airline plane, den Gewinn vor Steuer bis 2012 auf 900 Millionen Euros zu verbessern.
Ryanairs CEO Michael O’Leary sagte, die Airline plane, den Gewinn vor Steuer bis 2012 auf 900 Millionen Euro zu verbessern.
Zwar erwarte der Low Cost Carrier für dieses Jahr einen Verlust von bis zu 60 Millionen Euro, verfüge jedoch immer noch über 2,2 Milliarden Euro Cash und damit über die Möglichkeit, das gesetzte Ziel bis 2012 zu erreichen. Dazu will Ryanair ihre Preise pro Jahr um bis zu 5% senken und so die Passagierzahl verdoppeln.