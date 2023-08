Ryanair will 400 Flugzeuge kaufen

Gestern gab Ryanair bekannt, sie plane eine Bestellung von 300 bis 400 Flugzeugen zu platzieren.

Der Auftrag soll in den nächsten achtzehn Monaten oder zwei Jahren gesprochen werden. Die Lieferungen sollten zwischen 2012 und 2017 stattfinden. Ryanairs stellvertretender CEO Michael Cawley sagte, man sei bereits in Gesprächen mit Airbus und Boeing Co. Die neuen Flugzeuge würden durch den Verkauf einiger alter Maschinen finanziert werden. Die erhöhte Kapazität würde es Ryanair möglich machen, bis zu 200 Millionen Passagiere jährlich zu befördern. Die Airline erwartet bis 2012 ein Wachstum der Passagierzahlen auf 87 Millionen