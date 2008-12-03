Ryanair weiterhin mit grossem Wachstum
03.12.2008 RK
Im Berichtsmonat November flogen 4,32 Millionen Fluggäste mit Ryanair, dies entspricht einem Plus von 11 Prozent.Bei dem grössten Low Cost Carrier Europas läuft es weiterhin rund. Immer mehr Geschäftsreisekunden wechseln scheinbar zu der Billigkonkurrenz. Bei British Airways waren es im Berichtsmonat November 6 Prozent weniger Fluggäste und Ryanair konnte mit 11 Prozent markant zulegen. Im November flogen 4,32 Millionen Fluggäste mit den Irländern, im letzten November waren es noch 3,89 Millionen. Die Auslastung stieg um 1 Prozent auf durchschnittliche 79 Prozentpunkte. Haben Sie die neuste News Sendung von FliegerWeb.com schon gesehen? Link: Flieger Wochenschau vom 28. November 2008.