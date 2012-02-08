Ryanair weiter im Kriechgang

Im Vergleich zum Vorjahresjanuar musste Europas grösster Low Cost Carrier schlechtere Passagierzahlen bekannt geben als im gleichen Vorjahresmonat.

Der erfolgsverwöhnte Billigflieger aus Irland musste im Januar 2012 einen herben Dämpfer hinnehmen, die Passagierzahlen entwickelten sich erneut rückwärts. Im Januar 2012 flogen mit Ryanair rund 4,39 Millionen Fluggäste, dies entspricht einer Abnahme von sechs Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge blieb verglichen mit dem Vorjahresjanuar mit 71 Prozent konstant. Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen konnte Ryanair 76,2 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, im laufenden Geschäftsjahr will die Airline mit mehr als 75 Millionen Passagieren einen weiteren Rekord in ihrer Unternehmensgeschichte erreichen. Die schlechteren Zahlen sind durch die Geschäftsleitung von Ryanair durch eine massive Kapazitätsrücknahme erklärt worden, die Airline wird im Winterflugplan wegen den hohen Treibstoffkosten rund 80 Maschinen aus dem Verkehr nehmen und die Kapazitäten im Frühjahr wieder nach oben fahren.