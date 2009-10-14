Ryanair wünscht sich 200 neue Flugzeuge

Der irische Low-Cost-Carrier Ryanair will mit Boeing oder Airbus bis Ende Jahr einen Kaufvertrag für 200 Flugzeuge abschliessen, Liefertermin: 2012.

CEO Michael O Leary drohte bereits jetzt damit, dass die Airline gar keine Flugzeuge mehr bestellen werde, sollte aus irgendwelchen Gründen bis zum Dezember kein Deal mit einem der beiden Flugzeughersteller abgeschlossen werden können. Dann werde das Wachstum des LCCs 2012 mit der Lieferung der letzten ausstehenden Flieger eingestellt und man werde zu Plan B übergehen. Wie genau dieser aussehen soll, wurde nicht ausgeführt. Zurzeit betreibt Ryanair nur Boeing Maschinen, O Leary werde jedoch auch Airbus Flugzeuge in bestellen, wenn deren Angebot besser sei.

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