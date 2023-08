Ryanair wächst weiter

Im August 2009 konnte der grösste Low Cost Carrier Europas bei den Passagierzahlen erneut kräftig zulegen.

Mit Ryanair flogen im Berichtsmonat August 2009 6,88 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Plus von 19 Prozent. Die Auslastung konnte bei 90 Prozent gehalten werden. Die Fluggesellschaft aus Irland hat am 3. September mit Porto ihre 33. Basis in Europa eröffnet, trotz Rezession will Ryanair weiter auf dem Wachstumskurs verbleiben.