Ryanair wächst weiter

Im August flogen mit Ryanair 5,78 Millionen Passagiere, das bedeutet einen Zuwachs von 19 Prozent.

Wohl wegen den hohen Treibstoffpreisen steigen immer mehr Leute von den teureren Netzwerkgesellschaften auf die Billigkonkurrenz um. Im Vorjahresaugust flogen noch 4,84 Millionen Fluggäste mit dem grössten Low Cost Carrier Europas, in diesem August waren es bereits 5,78 Millionen Leute, die mit den billigen Irländern flogen. Die Auslastung sank nur leicht um 1 Prozent, die Maschinen von Ryanair waren durchschnittlich zu 90 Prozent besetzt. Die irische Fluggesellschaft ist überzeugt, dass das starke Passagierwachstum anhalten wird, weil viele Fluggäste von den teuren Airlines auf die billigeren umsteigen werden.