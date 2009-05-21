Ryanair verlangt Lohnkürzungen bei Aer Lingus

Ryanair, die fast 30 Prozent der Anteile an der Rivalin besitzt, soll massive Lohnkürzungen bei den Vertretern der Geschäftsleitung von Aer Lingus fordern.

Der Low-Cost-Carrier Ryanair wird vorschlagen, den Lohn des Präsidenten Colin Barrington von 175.000 Euro auf 35.000 Euro zurückzustufen. Ausserdem sollen die Honorare der Aufsichtsratsmitglieder von 45.000 Euro auf 17.500 Euro gesenkt werden. Aer Lingus, die erst kürzlich Stellen und Gehälter gekürzt hat, empfiehlt die Ablehnung der Vorschläge an der jährlichen Vollversammlung vom 5. Juni 2009. Die hohen Gehälter entsprächen der ebenfalls hohen Verantwortung und dem grossen Arbeitsaufwand der Angestellten des oberen Kaders.