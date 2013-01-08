Ryanair verfehlt knapp 80 Millionen Grenze

Im Vergleich zum Vorjahresdezember stiegen bei dem grössten Low Cost Carrier Europas erneut zwei Prozent mehr Fluggäste zu.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair 4,84 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von zwei Prozentpunkten. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 81 Prozent. Im letzten Jahr folgen mit Ryanair insgesamt 79,6 Millionen Passagiere, dies waren vier Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Die neue Rekordmarke von 80 Millionen Passagieren konnte Ryanair im vergangenen Jahr jedoch noch nicht knacken.