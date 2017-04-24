Ryanair verbindet Köln-Bonn mit Vitoria

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair fliegt ab dem 30. Oktober zweimal wöchentlich von Köln-Bonn ins spanische Vitoria.

Damit ist Köln-Bonn der einzige deutsche Flughafen mit einer Direktverbindung in die Stadt im Baskenland. Neben Vitoria nimmt Ryanair sieben weitere neue Ziele ab Köln-Bonn in den Winterflugplan auf: Bologna, Bristol, Manchester, Marrakesch, Sevilla, Venedig-Treviso und Vilnius. Tickets nach Vitoria soll es ab 26,99 Euro pro Strecke geben. Die Flugzeit beträgt zwei Stunden. Bedient wird die Strecke immer montags und freitags.

"Mit der Strecke nach Vitoria bietet die Ryanair künftig ein einzigartiges Produkt ab Köln-Bonn an", sagt Airport-Chef Michael Garvens. Das Ziel ist interessant für Reisende, die das mittelalterliche Stadtzentrum von Vitoria erkunden wollen, aber auch für all diejenigen, die von dort aus weiterreisen wollen nach Bilbao, San Sebastián oder Pamplona. Alle drei Städte liegen im Umkreis von etwa einer Stunde Autofahrt.

Flugzeiten nach Vitoria, immer Montag und Freitag

Abflug Köln-Bonn: 17:00 Uhr; Ankunft Vitoria-Gasteiz: 19:05 Uhr

Abflug Vitoria-Gasteiz: 19:30 Uhr; Ankunft Köln-Bonn: 21:35 Uhr